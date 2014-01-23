Яценюк заявив, що шанс зупинити кровопролиття високий

Про це повідомила прес-служба "Батьківщини".

"Ми хотіли зупинити кровопролиття, і шанс є дуже високий", - наголосив Арсеній Яценюк.

Зараз лідери опозиції їдуть на Майдан проводити консультації з громадськістю.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер "Свободи" Олег Тягнибок заявив, що "результат переговорів вимагає певних консультацій з громадськістю. Щойно такі консультації будуть проведені, ми проінформуємо".

При цьому він наголосив, що від консультацій залежатиме, яким шляхом розвиватиметься ситуація.

Нагадаємо, близько 17.30 Кличко, лідер фракції "Свобода" Олег Тягнибок і лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк прибули в адміністрацію президента, де відбудуться переговори між Януковичем і лідерами опозиційних фракцій з врегулювання політичної кризи в країні. Пермовини тривали більше 4 годин.