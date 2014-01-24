Сьогодні Янукович зустрінеться з керівниками церков і релігійних організацій
13:49, 24 січня 2014Політика
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Сьогодні Янукович зустрінеться з керівниками церков і релігійних організацій. Про це повідомляє прес-служба Президента.
Учасники зустрічі Президента Віктора Януковича з керівниками церков і релігійних організацій у Києві 17 жовтня 2012 р
Сьогодні о 15.00 Президент Янукович проведе зустріч з керівниками церков і релігійних організацій.
Нагадаємо, 22 січня Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відмовився від ордена "За заслуги" I ступеня, яким нагородив його Президент Віктор Янукович.
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