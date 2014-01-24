Сьогодні Янукович зустрінеться з керівниками церков і релігійних організацій

13:49, 24 січня 2014
Політика
0 0

Сьогодні Янукович зустрінеться з керівниками церков і релігійних організацій. Про це повідомляє прес-служба Президента. 

Учасники зустрічі Президента України Віктора Януковича з керівниками церков і релігійних організацій у Києві, в середу, 17 жовтня 2012 р

Сьогодні о 15.00 Президент Янукович проведе зустріч з керівниками церков і релігійних організацій.

Нагадаємо, 22 січня Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відмовився від ордена "За заслуги" I ступеня, яким нагородив його Президент Віктор Янукович.

УПЦ і УПЦ (МП) закликали до відповідальності за майбутнє кожного громадянина України. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter