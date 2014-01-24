Сьогодні Янукович зустрінеться з керівниками церков і релігійних організацій

Сьогодні о 15.00 Президент Янукович проведе зустріч з керівниками церков і релігійних організацій.

Нагадаємо, 22 січня Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відмовився від ордена "За заслуги" I ступеня, яким нагородив його Президент Віктор Янукович.

УПЦ і УПЦ (МП) закликали до відповідальності за майбутнє кожного громадянина України.