На місці смерті активіста Євромайдану Вербицького встановили пам'ятник (фото)

На місці смерті Вербицького гнідинці встановили хрест із фотографією і написом: "Він загинув за нас", повідомляє Українська правда.

Символічна могила активіста Майдану знаходиться в лісі, приблизно за 250 метрів від дороги Київ-Гнідин. До неї веде просіка, біля початку якої теж встановлена фотографія загиблого активіста

Нагадаємо, в ніч із 20 на 21 січня коли 50-річний Вербицький розносив чай на Грушевського, його поранило в око. Представник Ради Майдану Ігор Луценко відвіз Вербицького в Жовтневу (Олександрівську) лікарню. Звідти обох активістів викрали невідомі - прямо з офтальмологічного відділення - і 15 годин піддавали тортурам. 22 січня його тіло було знайдено у лісі. Іншому активісту, Ігору Луценко, вдалося вижити.