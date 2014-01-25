На місці смерті активіста Євромайдану Вербицького встановили пам'ятник (фото)
Мешканці села Гнідин Бориспільського району Київської області встановили пам'ятник на місці, де було знайдено тіло закатованого активіста Євромайдану Юрія Вербицького.
На місці смерті Вербицького гнідинці встановили хрест із фотографією і написом: "Він загинув за нас", повідомляє Українська правда.
Символічна могила активіста Майдану знаходиться в лісі, приблизно за 250 метрів від дороги Київ-Гнідин. До неї веде просіка, біля початку якої теж встановлена фотографія загиблого активіста
Нагадаємо, в ніч із 20 на 21 січня коли 50-річний Вербицький розносив чай на Грушевського, його поранило в око. Представник Ради Майдану Ігор Луценко відвіз Вербицького в Жовтневу (Олександрівську) лікарню. Звідти обох активістів викрали невідомі - прямо з офтальмологічного відділення - і 15 годин піддавали тортурам. 22 січня його тіло було знайдено у лісі. Іншому активісту, Ігору Луценко, вдалося вижити.