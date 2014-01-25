На Грушевського більше 1 тисячі правоохоронців захворіли від переохложения
10:11, 25 січня 2014Політика
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1340 правоохоронців захворіли на запалення легенів, інфекційними захворюваннями, а також зазнали переохолодження під час сутичок з мітингувальниками у центрі Києва.
На Грушевського більше 1 тис правоохоронців захворіли від переохложения
Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС.
З початку зіткнень на вулиці Грушевського між активістами Євромайдану і правоохоронними органами в лікувальні заклади Міністерства внутрішніх справ зі складними травмами звернулися 285 співробітників ОВС, 104 з яких знаходяться на стаціонарному лікуванні.
Про це під час зустрічі з членами регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста повідомила начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги управління медичного забезпечення та реабілітації МВС Зінаїда Олійник.
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