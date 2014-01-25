На Грушевського більше 1 тисячі правоохоронців захворіли від переохложения

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС.

З початку зіткнень на вулиці Грушевського між активістами Євромайдану і правоохоронними органами в лікувальні заклади Міністерства внутрішніх справ зі складними травмами звернулися 285 співробітників ОВС, 104 з яких знаходяться на стаціонарному лікуванні.

Про це під час зустрічі з членами регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста повідомила начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги управління медичного забезпечення та реабілітації МВС Зінаїда Олійник.