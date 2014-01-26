Народне віче сьогодні на Майдані скасували

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили журналістам у прес-центрі Штабу національного спротиву. (Раніше попередньо планувалося, що віче відбудеться о 14.30 – УНІАН).

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Так, сьогодні о 13-й годині відбудеться панахида у Михайлівському соборі та молебень на сцені Майдану за загиблим Михайлом Жизневським. В заходах візьмуть участь рідні загиблого, лідери опозиції, народні депутати, учасники Євромайдану.

З 14 до 14.20 відбудеться траурна хода від Майдану до вулиці Богдана Хмельницького.