Прем'єр-міністр Канади: Україна "котиться" до комуністичного минулого
07:14, 28 січня 2014Політика
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Канадський прем'єр-міністр стурбований тим, що Україна "котиться назад до комуністичного минулого"
Стівен Гарпер стурбований ситуацією в Україні
Канадський прем'єр-міністр Стівен Гарпер стурбований тим, що Україна повертається до власного "радянського" минулого, повідомляє 5 канал.
"Україна котиться назад до комуністичного минулого", - заявив Гарпер.
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Таку заяву він зробив на засіданні Палати Громад. У перший парламентський день цього року - там відбулися термінові дебати з українського питання. Раніше Канада неодноразово заохочувала європейські прагнення України. У грудні - тамтешній міністр закордонних справ побував у Києві на Євромайдані.
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