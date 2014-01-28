Прем'єр-міністр Канади: Україна "котиться" до комуністичного минулого

Канадський прем'єр-міністр Стівен Гарпер стурбований тим, що Україна повертається до власного "радянського" минулого, повідомляє 5 канал.

"Україна котиться назад до комуністичного минулого", - заявив Гарпер.

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Таку заяву він зробив на засіданні Палати Громад. У перший парламентський день цього року - там відбулися термінові дебати з українського питання. Раніше Канада неодноразово заохочувала європейські прагнення України. У грудні - тамтешній міністр закордонних справ побував у Києві на Євромайдані.