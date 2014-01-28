Депутати ПР отримали з Білорусі SMS-ки з погрозами

Про це повідомляє "Білоруський партизан".

"Ти будеш горіти в пеклі, а уві сні до тебе будуть приходити ті, хто геройчески загинув від злочинного наказу твого пахана, - сказно в смс-повыдомленні. - Твоя доля - в твоїх руках! Або майбутнє, або довгі роки в'язниці", - йдеться в повідомленнях, які відправили нардепам активісти молодіжних організацій Білорусі.

Журналіст "Білоруського партизана" поспілкувався з одним з учасників акції - Тимофієм Дранчуком.

"Це свідома позиція, це не гопницька позиція загроз, а спроба достукатися до свідомості українських провладних депутатів і нагадати їм про інтереси українського народу", - сказав активіст.

Зазначимо, що список з номерами телефонів українських депутатів вони знайшли в інтернеті.

Як розповів Дранчук, деякі депутати відповідали їм, вони навіть вступали в листування та політичні суперечки, але це не виходило за рамки пристойності.

Як повідомляє видання, на Євромайдані у Києві знаходиться багато білорусів, а один із загиблих 22 січня активістів, Михайло Жизневський, був білорусом.



