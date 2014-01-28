ЄС і РФ домовилися про консультації щодо «Східного партнерства»

Як пишуть РИА «Новости», про це заявив голова Європейської ради Херман ван Ромпей.

«Можливі різні трактування і непорозуміння в тому, що стосується угоди про асоціацію з ЄС. Тому ми домовилися на двосторонній основі продовжувати на рівні експертів консультації з питань, пов'язаних з угодою про асоціацію в рамках «Східного партнерства», - сказав Ромпей за підсумками переговорів на вищому рівні учасників саміту Росія-ЄС.

Довідка УНІАН. У ініціативу ЄС "Східне партнерство" входять Грузія, Вірменія, Молдова, Азербайджан, Білорусь і Україна.