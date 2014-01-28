ЄС і РФ домовилися про консультації щодо «Східного партнерства»
18:44, 28 січня 2014Політика
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Москва і Брюссель домовилися продовжити консультації на рівні експертів з питань реалізації програми "Східного партнерства".
Путін і Ромпей / REUTERS
Як пишуть РИА «Новости», про це заявив голова Європейської ради Херман ван Ромпей.
«Можливі різні трактування і непорозуміння в тому, що стосується угоди про асоціацію з ЄС. Тому ми домовилися на двосторонній основі продовжувати на рівні експертів консультації з питань, пов'язаних з угодою про асоціацію в рамках «Східного партнерства», - сказав Ромпей за підсумками переговорів на вищому рівні учасників саміту Росія-ЄС.
Довідка УНІАН. У ініціативу ЄС "Східне партнерство" входять Грузія, Вірменія, Молдова, Азербайджан, Білорусь і Україна.
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