Якщо до влади в Україні прийде опозиція, умови щодо кредиту і ціни на газ не зміняться - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Президент РФ Володимир Путін заявив на прес-конференції після саміту Росія-Євросоюз, який відбувся сьогодні у Брюсселі.

Читайте такожЄС і РФ домовилися про консультації щодо «Східного партнерства»«Чи будемо ми переглядати наші домовленості щодо кредиту і щодо енергетики, якщо до влади (в Україні) прийде опозиція? Не будемо. Для нас не важливо. Ми ж вели конструктивний діалог з урядом України, коли цей уряд очолювала Юлія Тимошенко», - сказав російський Президент.

Він зазначив, що для РФ важлива кредитоспроможність України .

«І ми хочемо бути впевненими, що ці гроші повернуться», - підкреслив Путін.

Читайте такожТретину з обіцяних Росією грошей Україні нададуть у вигляді СДР МВФЯк повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року у Москві під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

Сьогодні, 28 січня, Президент України Віктор Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра України Миколи Азарова і всього складу уряду.