Популярний райський острів у Карибському морі закривають для туристів: у чому причина

Одну з найпопулярніших локацій у Карибському морі, острів Сен-Мартен, відомий своїми прекрасними пляжами і кораловими рифами, закривають для туристів на наступні 9 місяців.

Як пише Newsweek, за повідомленнями місцевих ЗМІ, острів буде закритий для публіки в рамках урядового плану щодо збереження єдиного коралового острова Бангладеш. За даними місцевих ЗМІ, заборона на туризм діятиме, починаючи з 1 лютого.

Також протягом останніх кількох місяців діяли обмеження на кількість туристів і на число суден, що допускаються у водний канал навколо острова.

Видання зазначає, що краса острова Сент-Мартін робить його дуже популярним місцем відпочинку для туристів. Міністерство навколишнього середовища, лісового господарства та зміни клімату Бангладеш визнало, що в піковий сезон з вересня по квітень щоденна кількість відвідувачів становила від 3000 до 7000 осіб. Однак міністерство зазначило, що 590 гектарів острова "недостатньо для сталого розміщення такого великого потоку туристів".

В результаті це призводить до збільшення обсягів відходів і стічних вод, неадекватних дренажних систем, деградації середовища проживання, видобутку коралів, збереження бідності, незапланованої інфраструктури та обмежень в енергопостачанні.

Тому план пропонує скоротити туризм, щоб "направляти розвиток острова протягом наступного десятиліття, приділяючи пріоритетну увагу збереженню екосистеми та оптимальному управлінню ресурсами".

Після закриття для туристів урядовий план буде спрямований на відновлення коралових рифів і збереження дикої природи та природного середовища проживання на острові, щоб краще підтримувати екосистеми та біорізноманіття, які постраждали від туристичної індустрії.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, були введені й інші обмеження, такі як заборона на освітлення пляжу в нічний час, гучну музику і вечірки з барбекю, в'їзд в охоронювану лісову зону, а також збір і продаж деяких місцевих фруктів.

