В Лівії вбили сина колишнього диктатора Муаммара Каддафі, - Reuters

Офіс Саїфа аль-Іслама повідомив, що він був вбитий під час "прямого зіткнення" з чотирма невідомими озброєними людьми, які вдерлися до його будинку.

У Лівії вбили Саїфа аль-Іслама Каддафі, який був одним з синів колишньго диктатора країни Муаммара Каддафі, повідомляє Reuters.

Видання розповіло, що Саїф аль-Іслам Каддафі пройшов шлях від спадкоємця свого сумнозвісного батька до десятирічного полону. Він жив у віддаленому гірському містечку, після чого висунув свою кандидатуру на президентських виборах, що допомогло зірвати спробу їх проведення.

В статті зазначається, що у вівторок, 3 лютого, офіс Саїфа аль-Іслама повідомив у заяві, що він був убитий під час "прямого зіткнення" з чотирма невідомими озброєними людьми, які вдерлися до його будинку. Більше інформації не надається.

Видання поділилося, що хоча Саїф аль-Іслам не обіймав жодної офіційної посади в Лівії, він колись вважався найвпливовішою фігурою в багатій на нафту північноафриканській країні після свого батька Муаммара Каддафі, який правив понад чотири десятиліття.

Додається, що Саїф аль-Іслам формував політику і виступав посередником у гучних і делікатних дипломатичних місіях. Він очолював переговори про відмову Лівії від зброї масового знищення і домігся компенсації для сімей загиблих у результаті вибуху літака Pan Am Flight 103 над Локербі, Шотландія, в 1988 році.

В публікації розповідається, що вирішивши позбавити Лівію статусу ізгоя, Саїф аль-Іслам налагодив відносини із Заходом і проголосив себе реформатором, закликаючи до прийняття конституції та дотримання прав людини.

Він отримав освіту в Лондонській школі економіки, вільно володів англійською мовою. Саїф аль-Іслам колись вважався багатьма урядами прийнятним, дружнім до Заходу обличчям Лівії.

Однак, як зазначається, коли в 2011 році спалахнуло повстання проти тривалого правління Каддафі, Саїф аль-Іслам відразу ж віддав перевагу лояльності родині та клану над своїми численними друзями і став архітектором жорстокого придушення повстанців, яких він називав щурами.

"Ми боремося тут, у Лівії, і ми помремо тут, у Лівії", - заявив він під час повстання в інтерв'ю виданню.

Видання поділилося, що він попереджав про те, що проллються ріки крові і уряд буде боротися до останнього чоловіка, жінки і кулі.

"Вся Лівія буде зруйнована. Нам знадобиться 40 років, щоб дійти згоди щодо того, як керувати країною, тому що сьогодні кожен захоче бути президентом або еміром, і кожен захоче керувати країною", - казав він.

Після того, як повстанці захопили столицю Тріполі, Саїф аль-Іслам спробував втекти до сусіднього Нігеру, переодягнувшись у бедуїна. Бригада Абу Бакра Садіка затримала його на пустельній дорозі та доставила літаком до західного міста Зінтан.

Видання зазначило, що відбулося це десь через місяць після того, як його батько був вистежений і розстріляний повстанцями.

В статті йдеться, що наступні шість років він провів у в'язниці в Зінтані. Там перебування було далеким від чарівного життя, яке він вів за часів Каддафі, коли мав домашніх тигрів, полював із соколами та спілкувався з британською елітою під час поїздок до Лондона.

Попри вирок до страти, винесений судом у Триполі у 2015 році, та ордер МКС за звинуваченням у злочинах проти людяності, у 2017 році Саїф аль-Іслам вийшов на волю за амністією.

Він хотів брати участь у президентських кампаніях у Лівії у 2018 та 2021 роках, але вибори не відбулися.

Росія та Лівія: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними аналітиків, Росія відновлює авіабази в Лівії, де раніше розміщувала мінімум 14 МіГ-29 та Су-24. Також армія фельдмаршала Хафтара, сателіта Росії у Лівії на демонстрації показала значне розширення свого арсеналу техніки з РФ. Примітно, що аналітики проаналізувавши світлини, які створюють враження масовості постачань зброї з РФ до Лівії, констатують, що російські окупанти можуть втратити цю кількість техніки на фронті в Україні за 1-2 тижні. У Defense Express припустили, що РФ в обмін на зброю очікує, що Лівія надасть їй доступ до сировини та копалин, які необхідні окупантам для зміцнення своєї економіки та продовження війни в Україні.

Також ми писали, що видання Bloomberg припускало, що Росія має намір розширити свою військову присутність у східній частині Лівії. Не виключалося, що мова йде про створення військово-морської бази, що дозволить Москві закріпитися на південному порозі Європи. Видання зазначило, що активізація російської діяльності в Лівії - новий виклик для США та її союзників в Європі, які перебувають в протистоянні з Кремлем через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

