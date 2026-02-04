Вижити у -20°C: українці не здаються, попри нещадні зимові атаки Росії, - Bloomberg

Російські атаки на енергетику не змусили українців капітулювати навіть при -20°C.

З падінням температури та постійними відключеннями електроенергії Європа стежить за тим, як довго Україна зможе протриматися під тиском Росії. Натомість українці не готові зламатися та покоритися, пише Bloomberg.

Зимові атаки на енергетику

Від початку року Росія посилила удари по енергетичній інфраструктурі Києва та інших великих міст, використавши рекордну кількість ракет і безпілотників. Температура опустилася нижче -20°C, що ускладнює життя цивільному населенню. Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив Путіна призупинити атаки на тиждень, угода закінчилася 1 лютого.

Американські, російські та українські чиновники планують провести двосторонні переговори в ОАЕ щодо можливого припинення вогню. Проте ключові питання, зокрема російські вимоги щодо територій, залишаються невирішеними.

Життя українців у холодній зимі

Марія Коженко з Києва кладе своїх двох дітей спати в наметі на ліжку, щоб зігрітися. Вона каже:

"Нам нікуди йти".

Мешканці столиці звикли до відключень електроенергії і купують акумулятори та генератори, однак тривалі перебої виснажують резервні системи.

У районі Троєщина, де живе близько 500 000 осіб, люди готують їжу на маленьких газових плитах і сплять у кількох шарах одягу. Місцеві служби встановили намети для обігріву, підзарядки пристроїв та видачі гарячої їжі. 60-річна Вікторія Лещенко розповідає:

"Якщо температура в моїй квартирі впаде нижче нуля, я, мабуть, спатиму тут, у наметі. Інакше можна замерзнути до смерті".

Лещенко розповіла, що нещодавно вона черпала натхнення з фільму "Вижив", у якому Леонардо Ді Капріо грає прикордонника 19-го століття, який переживає жорстокий напад і терпить сильний холод. Вона додає, що підтримує бойовий дух серед мешканців:

"Я теж виживу. Українці не здаються".

На запитання, на які поступки вона готова піти, Лещенко відповіла: "Жодних поступок".

Політичний тиск і міжнародна реакція

Європейські чиновники повідомляють, що Росія намагається через удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі змусити Україну погодитися на невигідну угоду. У відповідь ЄС готує новий пакет санкцій, США – додаткові обмеження проти Росії.

США підготували додаткові санкції проти Росії, але немає жодних ознак їх впровадження, сказали джерела на умовах анонімності через делікатність дипломатії.

Українська енергетика під ударом - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Дональд Трамп заявив, що "особисто" попросив російського диктатора Володимира Путіна на тиждень припинити атаки по Україні через сильні морози, і той погодився.

Втім, 2 лютого Росія відновила свої атаки по енергетиці України - у період пікових холодів. 3 лютого росіяни атакували Україну 521 засобом повітряного нападу. Найбільших збитків зазнали Харківська, Дніпровська, Київська та Київська області, Вінницька та Одеська області, а також Запоріжжя.

Зокрема, у Харкові після обстрілу оголосили надзвичайну ситуацію. Частина обладнання на Харківській ТЕЦ-5 та електропідстанціях Харківська і Залютино зазнала серйозних руйнувань.

