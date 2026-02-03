Успіх переговорів можливий лише при жорсткій позиції США щодо РФ, - Подоляк

Радник Офісу Президента України вважає, що США мають об'єктивно оцінювати все, що робить Росія не тільки за столом переговорів, а й за її діями.

Зміна складу переговорної групи сама по собі не гарантує результату, якщо Сполучені Штати не змінять підхід до оцінки дій Росії, заявив в інтерв'ю Ми-Україна радник Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Вже в середу, 4 лютого, в Абу-Дабі має відбутися чергова зустріч групи перемовників. В Білому домі повідомили, що їхніми представниками в цих переговорах будуть спецпосланець Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер.

Подоляк вважає, що зміна складу переговорної групи не гарантує результату, якщо США не змінять підхід до оцінки дій Росії – не лише за переговорним столом, а й за її реальними діями.

"Змінитися може все лише за умови, якщо Сполучені Штати будуть об’єктивно оцінювати те, що робить Росія – не тільки за столом перемовин, а й за тим, як вона реагує на домовленості. Якщо ці домовленості порушуються, США доведеться реагувати, щоб показати, що вони справді модерують процес", - зазначив Подоляк.

Радник Офісу президента України пояснив, що мова йде про домовленості між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним щодо "енерегтичного перемир'я" на час, коли в Україні сильні морози.

"Коли є доповленості на такому рівні, коли говориться про те, що будуть кліматичні екстремуми, погодні екстремуми і Росія, скажімо так, буде адекватно, я розумію, що це саркастично звучить, себе поводити, але принаймні тиждень. коли будуть екстремальні температури, Росія буде поводити себе більш адекватно, тобто, не буде атакувати цивільне населення масштабно, тобто, не буде займатися виморожуванням людей в великих мільйонних агломераціях, й відповідно встановлюється довіра до того, що далі можна домовлятися", - пояснив Подоляк.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна очікує на реакцію США на російські удари. Зеленський підкреслив, що саме очільник Білого дому Дональд Трамп запропонував на час дипломатії та морозу припинити удари по енергетиці. Він додав, що домовленість мала би тривати тиждень, але минуло неповних чотири дні, як Росія нову атакувала енергетичні об'єкти в Україні. Президент України поділився, що навіть в таких деталях з Америкою з боку Росії знову обман.

Також ми писали, що прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт розповіла, що президент США Дональд Трамп "не був здивований" атакою Росії по українських містах 3 лютого. Левітт додала, що говорила про це з Трампом вранці. Вона нагадала, що дві країни вже кілька років ведуть дуже жорстоку війну, якої б не було, якби при владі був саме Трамп. Прессекретарка Білого дому підтвердила, що на переговорах, які в найближчі дні відбудуться між представниками України та Росії, будуть присутні й посередники з США.

