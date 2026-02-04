Цього тижня нарешті стане зрозуміло, чи готовий Путін до миру, - Politico

Є ознаки того, що нинішні переговори можуть бути багатообіцяючими/

Сьогодні в Абу-Дабі розпочинається черговий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. І хоча загальна перспектива для України залишається не менш похмурою, проте, як пише Politico, є ознаки того, що результати переговорів цього тижня можуть нарешті дати відповідь на ключове питання: чи серйозно налаштований російський лідер Володимир Путін на укладення миру.

Як зазначає видання, за словами деяких українських і американських джерел, знайомих з ходом переговорів, є ознаки того, що нинішні переговори можуть бути більш багатообіцяючими, ніж прийнято вважати.

"Раніше ці переговори були як виривання зубів без анестезії", – сказав американський експерт із зовнішньої політики, який консультував Київ. – "Раніше мені хотілося кричати, коли я бачив черговий звіт, в якому говорилося, що переговори були "конструктивними". Але тепер я помічаю, що росіяни ставляться до цих переговорів серйозніше".

Він також висловив обережні надії, що "є розумні шанси покласти край цьому конфлікту навесні".

Колишній високопоставлений український чиновник у коментарі виданню був менш оптимістичним, але навіть він погодився з тим, що відбулися зміни в настрої і тоні з боку Росії за столом переговорів.

Описуючи главу російської делегації, начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії Ігоря Костюкова та офіцера військової розвідки Олександра Зоріна як практичних людей, він сказав, що жоден з них не схильний читати довгі лекції про "корінні причини" конфлікту – на відміну від Лаврова і Путіна. "Російські розвідники працювали професійно, заглиблюючись у практичні деталі", – зазначив він.

Чиновник припускає, що ця зміна може бути пов'язана з тим, що Кремль вважає, що Європа все серйозніше ставиться до загальноконтинентальної оборони, нарощує виробництво зброї і намагається стати менш залежною від США в питаннях загальної безпеки:

"Мирна угода, закінчення війни можуть значно послабити цей імпульс – європейським лідерам буде набагато складніше переконати своїх виборців у необхідності жертв, які будуть потрібні для переходу до збільшення витрат на оборону".

Водночас зміна тону Росії може бути ще однією спробою відволікти Трампа.

"Путін практично нічого не може показати як результат величезних витрат війни. Прийняття зараз мирного врегулювання, в якому він не зможе заявити про явну "перемогу" Росії і російського народу, стане великою проблемою всередині країни", – заявив відставний австралійський генерал Мік Райан.

Мирні переговори – що потрібно знати

Зокрема, цього тижня, 4-5 лютого, в Абу-Дабі відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США і Росії. Також стало відомо, що на переговорах України і РФ в Абу-Дабі буде присутній спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Після переговорів, які відбулися в ОАЕ 23-24 січня, провідні західні ЗМІ писали, що питання майбутнього Донбасу залишається невирішеним. США готові надати гарантії безпеки Україні тільки після підписання мирної угоди з Росією. При цьому в Сполучених Штатах відстоюють позицію, що Україна повинна вивести війська з тієї частини Донецької області, яку російські загарбники не можуть окупувати силою.

