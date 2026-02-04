'Підлі та жорстокі напади': Стармер обговорив з Трампом атаки РФ на енергетику України

В заяві Офісу прем'єр-міністра Великої Британії зазначається, що напади Росії на енергетичну інфраструктуру України відбувалися, коли на вулиці температура сягала -20.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, йдеться в заяві Офіса британського прем'єра.

В повідомленні вказується, що лідери обговорили ситуацію в Україні, зокрема жорстокі напади Росії на країну, що відбулися вночі.

"Прем'єр-міністр додав, що жорстокі напади Путіна на критичну національну інфраструктуру, зокрема енергетичні системи, були особливо підлими, оскільки температура опустилася нижче -20 °C", - йдеться в заяві.

"Енергетичне перемир'я": що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що під час спілкування з журналістами в Білому дому президент США Дональд Трамп 3 лютого заявив, що "енергетичне перемир'я", яке він під час телефонної розмови запропонував встановити президенту РФ Володимиру Путіну на тиждень через сильні морози в Україні, тривало рівно один тиждень - з неділі до неділі.

Трамп зазначив, що Путін дотримав слова й відновив удари по українській енергетиці після того, як закінчився цей термін. Очільник Білого дому зазначив, що один тиждень - це "вже багато, ми радіємо будь-чому".

Також президент США підкреслив, що хоче від очільника Кремля, щоб той закінчив війну в Україні.

Також ми писали, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Росію припинити здійснювати масовані обстріли проти мирного населення України.

Рютте зазначив, що нічна атака Росії по Україні була жахливою та нічим не спровокованою. Він додав, що це не були військові цілі, метою цих атак було створення хаосу для невинних громадян, завдання ударів по цивільній інфраструктурі. Генсек НАТО вважає сам факт війни, яку розпочала Росія, "божевіллям".

Рютте підкреслив, що тепер після цієї атаки постає питання, чи Росія ставиться серйозно до можливості укладання мирної угоди. На його думку, минула ніч була "дуже поганим сигналом".

