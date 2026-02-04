Валюта в Україні дорожчає: курс долара і євро в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 43,00 грн, а євро – 50,77 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 4 лютого, подорожчав на 20 копійок і становить 43,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 15 копійок і складає 51,50 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,77 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,25 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,15 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,30 грн/євро, а курс продажу - 51,11 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 4 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,19 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 22 копійки.

Щодо євро гривня також дещо послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,95 гривні за один євро, тобто гривня втратила 4 копійки.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що наразі до дорогоцінних металів потрібно ставитися обережно, тому що ринок перегрітий і ціни можуть піти вниз. Що стосується долара і євро, то він рекомендує почекати з покупкою, адже валюта ближче до весни подешевшає.

