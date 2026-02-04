Росія завдала масованого дронового удару по Одесі: є влучання у житловий будинок

Багато дронів атакували регіон з боку Чорного моря.

Вночі 4 лютого російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по Одеській області, зокрема по Одесі. Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу було оголошено близько 00.40.

Моніторингові канали повідомили, що багато російських дронів суне з Чорного моря на Одещину. Незабаром в обласному центрі почалися вибухи та стрілянина, було чути, як дрони літають над житловими будинками. Також "монітори" попередили, що російські БПЛА фіксуються не тільки в різних районах Одеси, а й в передмісті.

Згодом начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що Одеса під атакою ворожих безпілотників та є влучання.

"Є влучання у двоповерховий житловий будинок. Інформацію про постраждалих та всі деталі зʼясовуємо", - наголосив він.

Посадовець також попросив людей перебувати у безпечних місцях.

У соцмережах люди повідомляють, що бачать пожежу, місцеві ТГ-канали оприлюднили відео, на яких пошкоджений будинок. Видно, що на вулиці – багато уламків та, судячи за все, пошкоджено припарковані поряд автівки.

Атаки РФ по Одещині: останні новини

Нагадаємо, у ніч на 3 лютого армія РФ завдала ракетно-дронового удару по Одещині. Зокрема, дрони атакували кількома групами, які заходили з боку Чорного моря. Внаслідок атаки на півдні регіону сталося влучання по енергетичній та цивільній інфраструктурі. У результаті понад 50 тисяч мешканців залишилися без електропостачання. Пошкоджено три житлові будинки, складські та адміністративні приміщення, легкові автомобілі, один з яких повністю вигорів.

