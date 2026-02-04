Сі Цзіньпін 'прибрав' ключового генерала через страх і параною, – NYT

Американська розвідка пов’язує усунення провідних генералів із недовірою Сі Цзіньпіна та внутрішніми силовими іграми напередодні партійного з’їзду.

Аналітики американської розвідки пов’язують масштабні чистки у вищому керівництві Китаю з глибокою недовірою та страхами лідера КНР Сі Цзіньпіна. Усунення одного з його найближчих соратників – генерала Чжан Юся – стало несподіваним кроком, який викликав шок серед китайських еліт і уважний аналіз у Вашингтоні.

Як повідомляє The New York Times, Міністерство оборони Китаю 24 січня заявило, що генерал Чжан Юся та генерал Лю Чженьлі перебувають під слідством за "серйозні порушення". Чжан вважався вірним союзником Сі Цзіньпіна і користувався значним авторитетом у війську, що робить його усунення особливо показовим.

З моменту приходу до влади у 2012 році Сі Цзіньпін системно очищував лави Комуністичної партії Китаю та армії, усуваючи високопосадовців, керівників силових структур і представників так званої "червоної аристократії". Однак нинішня хвиля чисток є безпрецедентною: майже всі генерали й адмірали, які керували командуваннями театрів бойових дій на початку 2023 року, були звільнені або зникли з публічного простору.

За словами нинішніх і колишніх чиновників США, аналітики американської розвідки дійшли висновку, що Сі Цзіньпін має "надзвичайно високий рівень параної". Водночас жодних чітких доказів того, що усунені генерали готували політичний виклик, не виявлено.

Параноя набирає обертів

Як пояснив німецький політолог Марсель Дірсус, популярні та ефективні генерали в авторитарних системах автоматично стають загрозою для лідера. Експерт каже:

"Як автократ, ти маєш бути параноїком. Ти постійно перебуваєш у зоні ризику".

Колишній аналітик ЦРУ з питань Китаю Джон Калвер зазначив, що параноя є не слабкістю, а складовою стилю правління Сі. "Він не зміг би утримувати владу так довго, якби діяв ірраціонально", – сказав він.

Окрему увагу аналітиків привернула публікація Wall Street Journal, яка стверджувала, що китайським офіцерам нібито повідомляли про шпигунство генерала Чжана на користь США. Втім, американські чиновники заявили, що не мають підтверджень таких звинувачень і не фіксували внутрішньої кампанії в Китаї з їх поширення.

Офіційний Пекін наполягає, що дії проти генералів є частиною антикорупційної кампанії. Речник посольства КНР у Вашингтоні Лю Пен’ю заявив, що розслідування демонструє "нульову толерантність до корупції". Водночас експерти вказують, що чистки можуть бути спрямовані не лише на боротьбу з корупцією, а й на усунення потенційних політичних суперників напередодні партійного з’їзду 2027 року.

Аналітики також попереджають, що вакуум керівництва в армії може вплинути на військове планування Китаю, зокрема щодо Тайваню.

"Недовіра між партією та армією може стримувати ухвалення рішень про великі операції, принаймні найближчим часом", – вважає дослідник Джорджтаунського університету Раш Доші.

Чистки в китайській армії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін розпочав розслідування щодо свого найвпливовішого військового соратника, що стало наймасштабнішою реорганізацією збройних сил країни за останні десятиліття.

Генерал Чжан Юся, старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Компартії Китаю та фактичний генерал №1 у країні, перебуває під слідством за "серйозні порушення партійної дисципліни та державних законів".

