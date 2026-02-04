Не для деескалації: в ISW розкрили, навіщо Росії було потрібне 'енергетичне перемир'я'

Кремль спробує представити енергетичне перемир'я як значну поступку, щоб отримати важелі впливу на майбутніх мирних переговорах.

Удари по Україні 2-3 лютого демонструють, що Росія ніколи не мала наміру використовувати енергетичне перемир'я для деескалації війни або серйозного просування ініційованих США мирних переговорів. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають в ISW, Росія і раніше пропонувала короткострокові припинення вогню, щоб імітувати зацікавленість у мирному врегулюванні війни, при цьому неодноразово відкидаючи заклики України та США до більш тривалого або постійного мораторію на далекобійні удари або припинення вогню.

"Кремль, ймовірно, спробує представити дотримання цього короткострокового мораторію на енергетичні удари як значну поступку, щоб отримати важелі впливу на майбутніх мирних переговорах, навіть незважаючи на те, що використовував ці кілька днів для накопичення ракет для більш масштабного ударного пакету", - вважають аналітики.

У той же час в ISW підкреслюють, що це перемир'я не є значною поступкою з боку Росії, оскільки російські війська продовжували наносити удари по українській логістиці та інфраструктурі під час мораторію - просто переключившись з однієї цілі на іншу.

Україна при цьому також пережила каскадне відключення електроенергії 31 січня, незважаючи на мораторій на енергетичні удари, що діяв на той час.

Російські війська 31 січня не завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі, які безпосередньо призвели б до відключення електроенергії, але українська енергосистема була настільки пошкоджена в результаті багатомісячних російських ударів, що не змогла впоратися з технічною несправністю і зіткнулася з масштабним збоєм, відзначають аналітики:

"Кремль погодився на короткостроковий мораторій на удари тільки після нанесення серйозної шкоди українській енергосистемі".

Росія відновила удари по Україні

29 січня Дональд Трамп заявив, що "особисто" попросив російського диктатора Володимира Путіна на тиждень припинити атаки по Україні через сильні морози, і той погодився.

Однак уже 2 лютого Росія відновила свої атаки по енергетиці України - якраз у період пікових холодів.

3 лютого російські терористи вкотре атакували Україну. Для масованого удару ворог використав 521 засіб повітряного нападу.

Під час цієї атаки росіяни застосували рекордну кількість балістики, зафіксовано влучання по об'єктах енергетики в декількох областях. Найбільших збитків зазнали Харківська, Дніпровська, Київська та Київська області, Вінницька та Одеська області, а також Запоріжжя.

У Харкові після обстрілу оголосили надзвичайну ситуацію. Частина обладнання на Харківській ТЕЦ-5 та електропідстанціях Харківська і Залютино зазнала серйозних руйнувань.

