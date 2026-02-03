Бізнес як гарантія миру: у Трампа вже мріють про угоди з Росією після війни, - FP

Деякі американські бізнесмени зацікавилися інвестиціями в РФ.

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа переконані, що відновлення торговельних зв'язків між США і Росією стане запобіжником від відновлення війни.

Там вірять, що в цьому процесі американські інвестори збагатяться. Однак ті, хто відігравав певну роль в економічному секторі РФ раніше, ставляться до цієї перспективи менш оптимістично. Про це пише Foreign Policy.

Девелопер, друг Трампа і його головний посланець у Росії з питань війни в Україні Стів Віткофф розглядає торговельні угоди з Москвою після укладення мирної угоди як гарантію від поновлення військових дій. Мовляв, якщо всі процвітатимуть, це запобігатиме конфліктам в регіоні.

Відео дня

В адміністрації Трампа, здається, мріють про гроші, які можна буде заробити після оголошення миру, пише видання. Нещодавно Віткофф казав, що "Росія має так багато величезних ресурсів, величезні простори землі". А Трамп минулого року говорив, що обговорював із Путіним "важливі угоди з економічного розвитку".

Однак, за словами старшої наукової співробітниці аналітичного центру Carnegie Russia Eurasia Center Тетяни Станової, угода про торгівлю навряд чи стане гарантією миру. Зокрема через те, що для Кремля гроші не є важливішим за те, що він вважає основними інтересами безпеки.

Торгівля з Росією: чого вчить досвід минулого

Після розпаду Радянського Союзу і появи Росії як незалежної держави в 1991 році прямі інвестиції США в цю країну різко зросли, з 1,7 млрд доларів у 1999 році до 20,8 млрд доларів у 2009 році. Для Євросоюзу у 2021 році Росія входила до п'ятірки найбільших торговельних партнерів.

Ставлення інвесторів до Росії змінила, зокрема, окупація Криму в 2014 році, сказав Ед Верона, який раніше був старшим керівником ExxonMobil Russia і колишнім головою Американо-російської ділової ради.

"Ми обманювали себе, думаючи, що завдяки взаємодії та апеляціям до взаємних інтересів все піде в правильному напрямку", – додав він.

Наскільки привабливою для інвесторів буде економіка РФ

У матеріалі сказано, що економіка Росії вже давно відстає від економік менших країн. Ще у 2021 році ВВП країни-агресорки становив 1,83 трлн доларів, що було менше за показник Італії. З огляду на воєнні витрати та санкції, цього року економіка Росії, за прогнозами, зросте лише на 1%.

Інвестиційний клімат Росії, в якому впливові актори з політичними зв'язками регулярно домінують над бізнес-партнерами, також є ризикованим. Журналісти нагадали про випадок американського бізнесмена Майкла Калві, який роками просував інвестиції в Росії. Суперечка призвела до його арешту у 2019 році. Покинути Росію йому дозволили тільки у 2022 році.

Кріс Віфер, генеральний директор Macro-Advisory, консалтингової компанії, що спеціалізується на російській економіці, каже, що Росія, ймовірно, буде більш прихильною до компаній, що займаються газом, нафтою тощо. Однак незрозуміло, скільки американських компаній підуть на таку співпрацю.

З одного боку, угоди з видобутку корисних копалин і нафти є дуже прибутковими. Крім того, компанії, які займаються енергетикою, звикли мати справу з політичними ризиками.

З іншого ж боку, ці компанії, ймовірно, також будуть обережними щодо репутаційного ризику ведення бізнесу в Росії, каже Ед Верона:

"Я не думаю, що [компанії] захочуть заплямувати свою репутацію лише заради деяких вигідних торгових можливостей, особливо якщо санкції все ще [діють], якщо не з боку США, то з боку Європейського Союзу".

Кріс Віфер вважає, що більшість компаній "буде чекати, поки не переконається, що ризик подальшого спалаху війни є мінімальним".

Деякі бізнесмени, що підтримують Трампа, зацікавлені в подібних інвестиціях, і вже роблять кроки в цьому напрямку. За даними Wall Street Journal, принаймні двоє союзників американського лідера ведуть переговори з Росією щодо інвестицій. Мова про друга сина Трампа – Джентрі Біча, а також про спонсора американського лідера Стівена Лінча, який прагне придбати "Північний потік-2".

Трамп хоче відновити бізнес із Росією

Про те, що Трамп хоче якнайшвидше укласти мирну угоду через прагнення відновити економічні звʼязки з Росією, казав раніше британський аналітик Майкл Кларк. За його словами, американського лідера можуть цікавити угоди по корисних копалинах, будівництву та енергетиці.

"Він не може укласти їх з Росією, поки триває війна, тому він хоче покінчити з війною, щоб мати можливість підійти до Росії як бізнесмен з набагато ширшим спектром питань", – зазначив Кларк.

Вас також можуть зацікавити новини: