Міністр енергетики зробив заяву щодо відновлення Дарницької ТЕЦ у Києві

Удари по теплоелектроцентралі є черговим воєнним злочином Росії, зазначив Шмигаль.

Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала сильних пошкоджень унаслідок останньої атаки російських окупаційних військ. Її відновлення займе значний час.

Таку заяву зробив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Внаслідок одного з наймасованіших атак РФ по українській енергетиці пошкоджено об’єкти генерації та магістральні і розподільчі мережі у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях. Ситуація в енергосистемі України складна.

Шмигаль наголосив, що столична ТЕЦ-4 була орієнтована виключно на виробництво тепла для людей. Удари по теплоелектроцентралі є черговим воєнним злочином Росії.

"Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час. Міністерство енергетики, Мінрозвитку, місто, комунальні та приватні підприємства надають всю допомогу з обладнанням і спеціалістами", – додав міністр.

Він доручив проаналізувати всі можливі об'єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, оселі яких залишилися без теплопостачання. Також було обговорено термінові заходи для стабілізації системи.

"Наразі проводиться перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже від завтра до відновлення тепломагістралей залучають сили "Укртрансгазу". Також опрацьовуємо варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, які опинилися в зоні тривалого відключення", – розповів очільник Міненерго.

Атака РФ по Дарницькій ТЕЦ

Під час атаки російських окупантів по Києву була суттєво пошкоджена важлива ТЕЦ, яка забезпечувала теплом будинки у двох районах столиці. Як наслідок – комунальникам довелося злити воду з труб у понад 1000 будинків.

Згодом стало відомо, що ТЕЦ-4 міста Києва тимчасово зупинила свою роботу внаслідок атаки російських окупаційних військ. Фахівці проводять обстеження об’єкта та напрацьовують методи відновлення його роботи. Обстріл відбувся саме тоді, коли температура опустилася до найнижчої позначки у -25°C.

