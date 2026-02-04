Сонце почало 'обстріл' Землі радіацією: вчені фіксують серію потужних спалахів

Структура нової плями настільки нестабільна, що вчені очікують продовження потужних викидів енергії в найближчі дні.

Нестабільна сонячна область розгорнулася на лінію огляду Землі, викликавши інтенсивну серію сонячних спалахів. Те, що сталося, знову привернуло увагу до стану космічної погоди навколо нашої планети. Спостерігачі за Сонцем зосередилися на швидко мінливій сонячній плямі, яка щойно повернулася в бік Землі, виявивши надзвичайно нестабільну магнітну структуру.

Згідно з поточними спостереженнями, ця активна область спричинила безперервний шквал спалахів за короткий проміжок часу, що сигналізує про складне і напружене магнітне поле, пише The Daily Galaxy. Геометрія плями передбачає туго закручені магнітні лінії, схильні до раптових перебудов – конфігурація, яка, як відомо, сприяє потужним сонячним виверженням.

У міру того як Сонце продовжує своє сходження до піку 25-го сонячного циклу, такі гіперактивні області з'являються все частіше. Астрономи відзначають, що сам темп недавніх спалахів виділяє цю пляму навіть за стандартами поточного сонячного максимуму. Кожен спалах являє собою швидкий викид магнітної енергії, що випромінює радіацію по всьому електромагнітному спектру, пропонуючи вченим живу демонстрацію сонячної динаміки.

Що прямо зараз відстежують вчені

Фахівці Spaceweather.com і синоптики Центру прогнозування космічної погоди NOAA уважно стежать за регіоном, оскільки він залишається геоефективним – тобто розташований так, що може безпосередньо впливати на Землю. Їхні інструменти відстежують інтенсивність спалахів, час їх виникнення і супутні викиди, такі як рентгенівські промені і екстремальне ультрафіолетове випромінювання.

Головну стурбованість викликають не тільки самі спалахи, але і можливість супроводжуючих їх корональних викидів маси (КВМ). Якщо спалахи – це сплески випромінювання, що рухаються зі швидкістю світла, то КВМ – це хмари намагніченої плазми, які можуть досягти Землі через кілька днів. Дані, опубліковані NOAA, вказують на те, що поки що відбулося кілька радіаційно-насичених спалахів без явно спрямованих на Землю плазмових хмар, хоча ця оцінка може змінитися в міру еволюції плями.

Можливі наслідки для Землі та космосу

Коли потужні сонячні спалахи відбуваються на зверненій до Землі стороні Сонця, їх миттєвий вплив відчувається в навколоземному просторі. Високочастотний радіозв'язок може зазнавати короткочасних збоїв, особливо на освітленій сонцем стороні планети. Авіаційні маршрути над полярними регіонами також перебувають під ретельним наглядом, оскільки підвищений рівень радіації може заважати роботі навігаційних і комунікаційних систем.

Довгострокові ефекти залежать від того, чи будуть запущені в бік Землі потужні КВМ. Якщо такий матеріал взаємодіє з магнітним полем Землі, він може зарядити магнітосферу енергією, що призведе до геомагнітних бур. Відомо, що ці шторми створюють навантаження на електромережі, впливають на роботу супутників і розширюють зону видимості полярних сяйв до більш низьких широт. Вчені підкреслюють, що магнітний щит Землі залишається високоефективним, проте сучасні технологічні системи чутливі до сонячних збурень як ніколи раніше.

Нагадування про фазу зростаючої активності

Цей шквал спалахів служить ще одним індикатором того, що Сонце вступає в особливо активну главу свого циклу. Дослідники, які вивчають фізику Сонця, розглядають ці події як цінні дані, що дають уявлення про те, як накопичується і вивільняється магнітна енергія на зірці. Кожне виверження допомагає уточнювати прогностичні моделі, мета яких – поліпшити прогнозування космічної погоди.

На даний момент експерти закликають до обізнаності, а не до тривоги. Безперервний моніторинг наземними та космічними обсерваторіями гарантує, що значні зміни будуть виявлені швидко. Оскільки неспокійна сонячна пляма продовжує свій транзит по сонячному диску, вчені очікують подальшої активності, що робить найближчі дні важливим вікном для спостережень і аналізу.

