Росія перехопила ключові супутники Європи в космосі, - FT

Європейські фахівці з безпеки вважають, що два російські космічні апарати перехопили повідомлення щонайменше десятка ключових супутників Європи над континентом. Як пише Financial Times, на думку чиновників, такі перехоплення не тільки ставлять під загрозу конфіденційну інформацію, що передається супутниками, але й можуть дозволити Москві маніпулювати їх траєкторіями або навіть призвести до їхнього падіння.

Відзначається, що протягом декількох років військові та цивільні космічні відомства на Заході відстежували діяльність "Луч-1" і "Луч-2" – двох російських об'єктів, які неодноразово здійснювали підозрілі маневри на орбіті.

Обидва апарати здійснювали ризиковані зближення з деякими з найважливіших європейських геостаціонарних супутників, що працюють високо над Землею і обслуговують континент, включаючи Великобританію, а також значну частину Африки і Близького Сходу.

Згідно з даними орбіти і наземним телескопічним спостереженням, вони затримувалися поблизу супутників на кілька тижнів, особливо протягом останніх трьох років. З моменту запуску в 2023 році "Луч-2" наблизився до 17 європейських супутників, що обслуговують як комерційні, так і державні цілі.

"Обидва супутники підозрюються у "веденні радіоелектронної розвідки", – заявив генерал-майор Міхаель Траут, глава космічного командування німецьких збройних сил, в інтерв'ю Financial Times.

У чому загроза

Один із представників європейської розвідки висловив занепокоєння, що конфіденційна інформація – зокрема, командні дані для європейських супутників – не зашифрована, оскільки багато з них були запущені багато років тому без сучасних бортових комп'ютерів або можливостей шифрування:

"Це робить їх вразливими для майбутнього втручання – або навіть знищення – після того, як ворожі суб'єкти запишуть їх командні дані".

Як зазначає FT, європейські супутники, до яких наблизилися "Луч-1" і "Луч-2", в основному використовуються в цивільних цілях, таких як супутникове телебачення, але також несуть конфіденційну урядову і деяку військову інформацію.

"Луч-1" і "Луч-2" навряд чи мають можливість глушити або знищувати супутники самостійно, заявив представник європейської розвідки. Однак вони, ймовірно, надали Росії великий обсяг даних про те, як такі системи можуть бути порушені, як з землі, так і на орбіті.

Генерал-майор Траут заявив, що, за його припущенням, супутники "Луч" перехопили "канал управління" супутників, що наближаються до них – канал, що зв'язує супутники з наземними диспетчерами, який дозволяє коригувати орбіту:

"Аналітики кажуть, що, володіючи такою інформацією, Росія може імітувати наземних операторів, передаючи помилкові команди супутникам для управління їх двигунами, що використовуються для незначного коригування орбіти. Ці двигуни також можуть бути використані для того, щоб вивести супутники з ладу або навіть змусити їх впасти назад на Землю або полетіти в космос".

Крім того, розвіддані, зібрані "Луч-1" і "Луч-2", також можуть допомогти Росії координувати менш відкриті атаки на західні інтереси. Моніторинг інших супутників може показати, хто їх використовує і де – інформація, яка згодом може бути використана для цілеспрямованих наземних операцій з придушення або злому.

РФ шпигує в космосі

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що нещодавно було виявлено два російські розвідувальні супутники, які відстежували два супутники IntelSat. Відомо, що їх використовують збройні сили Німеччини та її союзники.

Глава космічного командування Великобританії Пол Тедман теж забив на сполох, зазначивши, що російські супутники стежать за британськими об'єктами в космосі, а також "щотижня" заглушають їх.

