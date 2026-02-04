Настільки великий мінус сповільнив окупантів: військовий про ситуацію на передовій

Але великий мороз, за його словами, це умовна перешкода, адже українські військові так само потерпають від нього.

Дуже сильний мороз в Україні сповільнив намагання російських окупантів на фронті просуватися вперед.

Про це сказав в етері Київ24 начальник відділу комунікацій третьої окремої штурмової бригади Данило Мельников. "Настільки великий мінус уповільнює росіян і їх намагання просувань", - сказав військовий.

Але при цьому він зазначив, що це умовна перешкода, адже українські військові відчувають такий самий холод.

"Це передишкою назвати не можна, бо можемо уявити, що відчувають наші побратими наразі у мінус 20. Саме на передній лінії, там, де дійсно немає можливості робити дуже глибокі окопи та обігрівати їх різними засобами", - сказав Мельников.

Війна в Україні: новини

3 лютого аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ відновили положення в Купʼянську. Зокрема, українські військові взяли під контроль значну частину міста, яка до цього моменту була в "сірій" та "червоній" зонах. Окупанти у свою чергу продовжують утримувати позиції у північній частині міста.

При цьому росіяни мали успіхи неподалік Удачного, Гришиного, на півдіні підконтрольної України частини Донецької області. Також окупанти просунулися біля Привільного, розташованого на шляху до Словʼянсько-Краматорської агломерації.

