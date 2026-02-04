'Путін дотримав слова': Трамп прокоментував удари по енергетиці України

Президент США зазначив, що один тиждень - це багато й Путін дотримав слова, відновивши удари вже після цього терміну.

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовленість про так зване "енергетичне перемир'я" з Росією укладалася з неділі по неділю, заявив очільник Білого дому під час спілкування з журналістами.

"Перемир'я було з неділі до неділі. Воно вже закінчилося. І Путін дотримав свого слова", - сказав президент США.

За словами Трампа, черговий російський удар стався вже після того, як закінчився цей термін.

"Один тиждень – це вже багато, ми радіємо будь-чому", - додав президент США.

Окрім цього, Трамп зазначив, що хоче, щоб російський диктатор Володимир Путін припинив війну в Україні:

"Я хочу, щоб Путін закінчив війну. Я розмовляв з ним, я хочу, щоб він закінчив війну", - сказав журналістам очільник Білого дому.

Енергетичне перемир'я: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія дала згоду утриматися від ударів по енергетиці України до неділі, 1 лютого. Пєсков додав, що Росія погодилася на цей крок нібито "для створення сприятливих умов для переговорів".

Примітно, що в четвер, 29 січня, очільник Білого дому під час засідання кабінету міністрів у Білому домі першим заявив, що "особисто" попросив російського диктатора Володимира Путіна на тиждень припинити атаки по Україні через сильні морози й той погодився.

Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов в понеділок, 2 лютого, повідомив, що Росія відновила свої атаки по енергетиці України. Він поділився, що внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі в чотирьох областях - Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській.

Також президент України Володимир Зеленський коментуючи масований удар Росії в ніч на 3 лютого, заявив, що для Росії скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей важливіше за дипломатію. Зеленський підкреслив, що ворог знову атакував саме об'єкти енергетики. Президент України навів дані, що Росія застосувала по території України більш ніж 70 ракет і 450 ударних дронів.

За словами Зеленського, під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Окрім пошкодження енергетичної інфраструктури, також постраждали приватні будинки. Окрім цього, президент України повідомив про дев'ять поранених громадян.

