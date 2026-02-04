В Естонії затримали судно за підозрою в контрабанді, яке прямувало з Еквадору до РФ

Екіпаж, який складається з 23 громадян Росії, не чинив опору.

Відділ розслідувань Податкового та митного департаменту (NTS) разом з поліцією та ВМС Естонії під час спільної операції затримали у внутрішніх водах країни контейнеровоз під прапором Багамських островів, який може бути пов’язаний з контрабандою з Еквадору, повідомляє ERR.

У вівторок, 3 лютого, о 17:10 під час спільної операції співробітники НДЦ разом зі спецпідрозділом поліції та ВМС затримали контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів, який прямував до Росії поблизу острова Найссаар.

Видання зазначає, що є підозри, що судно використовувалося для перевезення контрабанди. Спецпідрозділ поліції K-командо піднявся на борт судна, після чого його затримали під час державного спостереження за митним контролем.

Відео дня

На борт судна здійснили посадку зі спеціального гелікоптера та військового корабля. Екіпаж з 23 осіб – усі громадяни Російської Федерації – не чинив спротиву.

Представник спецпідрозділу K-командо Марек Аас зазначив, що операція пройшла спокійно. За даними естонських митників, підставою для затримання стала інформація про перевезення контрабанди.

Додається, що судно не має відношення до так званого "тіньового флоту" Росії та не підпадає під санкції Європейського Союзу.

Видання розповіло, що судно прямувало з Еквадору до російського Санкт-Петербурга. Контейнеровоз прибув в естонські води для бункерування. На момент первинного митного контролю судно перебувало на офіційній якірній стоянці.

Після завершення первинної перевірки судно буде направлено до порту для повного огляду контейнерів. Наразі тривають процесуальні дії.

Естонія та Росія: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 17 грудня 2025 року троє російських прикордонників перетнули кордон Естонії й перебували там приблизно 20 хвилин з невідомою метою. естонські прикордонники виявили кількох російських прикордонників на судні на повітряній подушці на річці Нарва біля хвилелому Васкнарва.

Вказується, що судно з росіянами зупинилося біля кам'яного хвилелому, розташованого на кордоні Росії та Естонії. Троє прикордонників зійшли на берег і пройшли вздовж споруди. Після цього прикордонники повернулися на своє судно і знову вирушили на російський бік річки. Естонія викликала в Таллінн головного дипломатичного представника Росії, щодо цього інциденту.

Також ми писали, що Естонія уклала контракт з компанією, що розташована в Південній Кореї на постачання MLRS K239 Chunmoo на 290 мільйонів євро. Аналітики припускають, що за цю вартість буде поставлено 6 одиниць K239 Chunmoo, а також три типи боєприпасів до них. Цією зброєю Естонія зможе топити кораблі балістикою просто у Санкт-Петербурзі, й закрити для них Балтійське море. Як передбачає угода, Естонія може в майбутньому дозамовити ще певну кількість K239 Chunmoo. Вказується, що постачання зброї за контрактом має розпочатися у другій половині 2027 року.

Вас також можуть зацікавити новини: