Україна готується до того, що гарантії безпеки виявляться марними, - Politico

Україна перетворюється на "сталевого їжака", щоб протистояти Путіну.

Україна побоюється, що не може покладатися на гарантії безпеки від союзників у будь-якій потенційній мирній угоді, і тому повинна бути готова самостійно гарантувати, що російський диктатор Володимир Путін не повернеться для нового нападу.

Як пише Politico, минулого року голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Київ перетворити країну "на сталевого їжака, неперетравного для нинішніх і майбутніх агресорів".

Це означає створення постійної численної армії, значні інвестиції в новітні технології безпілотних літальних апаратів і ракет, а також розвиток вітчизняного виробництва озброєнь.

Але для цього Україні необхідно створити стійкий оборонний сектор, реформувати системи закупівель, оновити систему набору персоналу, продовжувати вдосконалювати технології безпілотних літальних апаратів, розвивати ракети великої дальності, оснастити свої війська сучасними танками, артилерією і винищувачами, а також отримати мільярди доларів допомоги для створення армії, на яку Росія буде побоюватися повторно напасти.

Гарантії безпеки необхідні, оскільки президент США Дональд Трамп виключив найкращий для України варіант – запрошення до НАТО, яке захищає своїх членів відповідно до статті 5, що регулює загальну оборону.

Але без НАТО Україні доводиться покладатися на індивідуальні угоди, які можуть не мати такої ваги, як зобов'язання перед альянсом. До того ж, Росія вже посилає сигнали про те, що вона буде виступати проти будь-яких гарантій безпеки для України.

В основі побоювань України лежить ненадійність обіцянок Трампа, обумовлена його різкими змінами в політиці – від бажання анексувати Гренландію до сумнівів у цінності союзників по НАТО і налагодження теплих відносин з Володимиром Путіним.

"Хіба Трамп почне війну з Росією через Україну? Абсолютно ні". "Хіба Трамп введе санкції проти Росії за порушення режиму припинення вогню? Вкрай малоймовірно", – написав Тімоті Еш, аналітик, який вивчає відносини Росії та України.

План Б України – покладатися на себе

Сильна армія

Ключовим елементом майбутніх сил стримування є велика армія. Під час мирних переговорів Україна наполягала на збереженні чисельності армії в 800 000 солдатів. При цьому, якщо перемир'я відбудеться, багато хто з нинішніх солдатів захочуть демобілізуватися.

Це означає величезні і дорогі зусилля по створенню і підтримці великої армії мирного часу, яку необхідно буде організувати і належним чином оплачувати.

Смертоносні безпілотники

Україна створила ринок безпілотників, безпілотний флот, ракети, системи радіоелектронної боротьби, боєприпаси і перехоплювачі, сказав міністр оборони Михайло Федоров: "Але неможливо воювати за допомогою нових технологій, спираючись на стару організаційну структуру".

Все це вимагає розвиненої оборонної промисловості та здорового державного бюджету.

Юридично зобов'язуючі угоди про безпеку зі Сполученими Штатами та європейськими державами, а також потенційна присутність багатонаціональних сил "коаліції бажаючих" є важливими питаннями в триваючих мирних переговорах.

"Однак вони значною мірою розглядаються як доповнення до власної армії України, а не як її заміна... З таким сусідом українці повинні бути настільки ж ефективними господарями оборони своєї держави, щоб Україна завжди залишалася незалежною і вільною від Росії", – сказала глава місії України при НАТО Альона Гетманчук.

Гарантії безпеки

Як повідомляв УНІАН, за даними Financial Times, Україна домовилася із західними партнерами, що будь-які постійні порушення Росією майбутньої угоди про припинення вогню матимуть скоординовану військову реакцію з боку Європи та США. Зокрема, будь-яке порушення Росією перемир'я викличе відповідну реакцію протягом 24 годин.

Спочатку має бути дипломатичне попередження. Однак, якщо бойові дії триватимуть, тоді ця реакція перейде в другу фазу з використанням сил країн Коаліції бажаючих. Але, в разі розширення атаки через 72 години після первинного порушення буде ініційована скоординована реакція сил, підтримуваних Заходом, включаючи збройні сили США.

