У стародавній печері ховалася дивовижна таємниця: що знайшли в ній вчені

Знайдена в стародавній печері скарбниця копалин розкрила відсутню главу в історії дикої природи Нової Зеландії. Про це пише discoverwildlife.

Описані в журналі Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology, ці знахідки розкривають бурхливе минуле і натякають на те, що предок знаменитого наземного папуги, можливо, насправді літав.

Відзначається, що Нова Зеландія славиться своєю культовою дикою природою, в якій переважають птахи, рептилії та комахи. Завдяки палеонтологічному літопису дослідники багато знають про її дійсно давнє минуле (близько 18 мільйонів років тому) і більш недавнє минуле (близько 1000 років тому), але проміжна область вивчена набагато гірше.

Важливо, що нові скам'янілості допомагають заповнити цю прогалину. Вони були знайдені в печері Моа Еггшелл на Північному острові країни. Вік знахідок становить від 1 до 1,5 мільйонів років, і серед них 12 видів вимерлих птахів і чотири види вимерлих жаб. Тревор Уорті з Університету Фліндерса розповів:

"Це нещодавно виявлений вид птахів у Новій Зеландії. Ця чудова знахідка припускає, що наші стародавні ліси колись були домівкою для різноманітної групи птахів, які не пережили наступний мільйон років".

Результати досліджень показують, що до половини видів вимерли за мільйон років до появи людини в Новій Зеландії. Ці вимирання були викликані катастрофічними вулканічними виверженнями і швидкими змінами клімату. Зміна лісових і чагарникових місць проживання призвела до відновлення популяцій птахів. У міру вимирання старих видів виникали нові.

Цікаво, що однією з найбільш значних знахідок є новий вид папуги, Strigops insulaborealis, який є давнім родичем какапо. Какапо - це вид нелітаючих папуг, що перебуває під загрозою зникнення, з сильними м'язистими ногами, які допомагають йому лазити по деревах. Його древній предок, навпаки, мав слабші ноги, що означає, що він був менш вправним альпіністом. Необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити, чи могли ці птахи літати.

У печері був виявлений вимерлий предок сучасної такахе. Це дозволяє дослідникам простежити еволюцію цього виду птахів, що перебуває під загрозою зникнення і не вміє літати. Також був знайдений вимерлий вид голуба, тісно пов'язаний з австралійськими бронзовокрилими голубами.

У сукупності ця колекція скам'янілостей надає критично важливу, відсутню основу для вивчення природної історії Нової Зеландії.

"Це була не просто відсутня глава в давній історії Нової Зеландії, це був відсутній том", - пояснив Пол Скофілд, старший куратор природної історії в Кентерберійському музеї.

