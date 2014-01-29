Депутат запропонував дозволити КС скасовувати свої рішення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам, продемонструвавши відповідний проект закону.

Проектом пропонується дозволити самому Конституційному Суду переглядати свої рішення та скасовувати їх повністю або в окремій частині.

Міщенко зауважив, що таким чином можна за невеликий проміжок часу повернутися до Конституції 2004 року.