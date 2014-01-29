Депутат запропонував дозволити КС скасовувати свої рішення
16:19, 29 січня 2014Політика
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Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко пропонує внести зміни в закон про Конституційний Суд України, який дозволить одним голосуванням повернутися до Конституції 2004 року.
Конституційний Суд
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам, продемонструвавши відповідний проект закону.
Проектом пропонується дозволити самому Конституційному Суду переглядати свої рішення та скасовувати їх повністю або в окремій частині.
Міщенко зауважив, що таким чином можна за невеликий проміжок часу повернутися до Конституції 2004 року.
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