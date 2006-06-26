У Луганську захищатимуть російську мову

Форум Луганської обласної організації Партії регіонів по захисту російської мови ухвалив рішення про проведення в області Дня захисту російської мови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облорганізації Партії регіонів, форум відбувся у минулі вихідні.

День захисту російської мови святкуватимуть за пропозицією народного депутата, голови Луганського обласного відділення Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВА 22 листопада – у день народження автора знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка» Володимира Даля.

Учасники форуму також ухвалили звернення на захист російської мови, яке направили Президенту України, Верховній Раді, Генеральній прокуратурі, Луганській обласній раді та облдержадміністрації, Ленінському районному суду міста та ЗМІ. Серед іншого, у зверненні зазначається, що «ігнорування владою проблем російськомовних громадян лише нагнітає соціально-економічну обстановку в суспільстві. З етико-культурної площини проблема російської мови переросла в політичну і економічну. Вирішення цієї проблеми в сучасних умовах залежить від політичної волі Верховної Ради п`ятого скликання, а саме, від внесення змін до Основного Закону і надання російській мові статусу другої державної або офіційної».

У зверненні заявлено також про неприйнятність мовної політики української влади та оприлюднено рішення учасників форуму про висловлення підтримки рішенню Луганської обласної ради про надання російській мові статусу регіональної; звернення до парламенту з вимогою внести зміни до Конституції України, які передбачають юридичне закріплення статусу російської мови; звернення до жителів Луганщини з закликом активно захищати свою громадянську позицію, своє право на рідну мову.

На форумі також пролунала пропозиція про проведення всеукраїнського референдуму про надання російській мові статусу другої державної.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня депутати Донецької облради прийняли рішення про проведення 6 червня в регіоні "Дня російської мови".