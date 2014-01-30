У США розповіли про свої очікування від нового уряду України
09:15, 30 січня 2014Політика
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США хочуть, щоб новий уряд України проводив діалог з МВФ і забезпечив євроінтеграцію
У США сподіваються, що новий уряд виправдає очікування українців
США розраховують, що уряд і опозиція в Українісформують уряд, який вестиме діалог з МВФ і забезпечить євроінтеграцію.
Про це повідомила журналістам представник Держдепартаменту Джен Псакі, передає РИА Новости.
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"Ми закликаємо український уряд і опозицію домогтися того, щоб новий уряд забезпечив політичну єдність та економічне процвітання, яке буде підтримане МВФ і відповідатиме сподіванням українського народу на європейське майбутнє", - сказала Псакі.
Також, за її словами, США закликають Президента Віктора Януковича підписати рішення Верховної Ради про скасування законів 16 січня, які США назвали "антидемократичними".
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