У США розповіли про свої очікування від нового уряду України

США розраховують, що уряд і опозиція в Українісформують уряд, який вестиме діалог з МВФ і забезпечить євроінтеграцію.

Про це повідомила журналістам представник Держдепартаменту Джен Псакі, передає РИА Новости.

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"Ми закликаємо український уряд і опозицію домогтися того, щоб новий уряд забезпечив політичну єдність та економічне процвітання, яке буде підтримане МВФ і відповідатиме сподіванням українського народу на європейське майбутнє", - сказала Псакі.

Також, за її словами, США закликають Президента Віктора Януковича підписати рішення Верховної Ради про скасування законів 16 січня, які США назвали "антидемократичними".