Аеропорт «Сімферополь» не працює через негоду

Міжнародний аеропорт «Сімферополь» у четвер не приймає й не відправляє рейси через погіршення погоди - обледеніла злітно-посадкова смуга, а обробити її спецзасобами заважає сильний вітер.

Про це УНІАН повідомили в диспетчерській службі аеропорту.

На онлайн-табло на сайті підприємства видно, що скасовано 11 рейсів на виліт (Київ, Москва, Ташкент, Стамбул) і стільки ж на приліт (ті ж міста). Ще два рейси на приліт – о 21.00 із Києва і о 22.40 із Москви – поки значаться з позначкою «за розкладом».

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Як повідомляв УНІАН, у Криму 30 січня оголосили надзвичайну ситуацію через складні погодні умови.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Сімферополь» побудований у 1936 році, зараз він може приймати всі типи пасажирських і вантажних повітряних суден.