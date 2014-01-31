Меркель: Переговори опозиції і влади важливіші за введення санкцій

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на заяву Меркель на спільній з Туском прес-конференції.

"Зараз ми концентруємося на тому, аби не зірвались переговори між владою та опозицією", - сказала Меркель.

У свою чергу Туск зауважив, що санкції не є головною проблемою, набагато важливіше зробити все можливе для того, аби не допустити реалізації "чорного сценарію" в Україні, а саме - "жорсткої конфронтації всередині країни". "І тоді (якби дійшло до такого сценарію) не будемо говорити про санкції, а про драматично іншу ситуацію в цілому регіоні", - сказав Туск. "Треба шукати усіх можливостей, аби мотивувати українців знайти порозуміння", - наголосив він.