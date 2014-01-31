Автомобіль закатованого Булатова знайшли на стоянці

Автомобіль активіста Автомайдану Дмитра Булатова, який був викрадений невідомими і знайшовся напередодні, виявили на одній зі стоянок Києва, пише ТСН.ua.

Про це повідомили у прес-службі ГУ МВС України в Києві.

Як стало відомо, авто Булатова знайшлося у той самий вечір, що і він сам. У міліції розповіли, що 30 січня о 23.30 до них надійшло повідомлення про виявлення на одній з автостоянок Дніпровського району Києва автомобіля Булатова. Того, яким він керував до моменту зникнення. Автомобіль доставлено до Дарницького райуправління міліції для проведення огляду.

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Нагадаємо, ввечері 30 січня один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов знайшовся у селі Вишеньки Бориспільського району під Києвом. Активіст був сильно побитий та закривавлений.