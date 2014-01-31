Польща радить Україні залучити ОБСЄ для контролю за виборами
14:54, 31 січня 2014Політика
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Голова уряду Польщі Дональд Туск вважає, що владі України варто залучити представників Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) для контролю за демократичністю майбутніх виборів в Україні.
Дональд Туск та Ангела Меркель / Фото : REUTERS
Про це він заявив сьогодні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Берліні, повідомляє РАР.
Читайте такожЄС може покращити умови угоди про асоціацію з Україною - Туск"Це українці вирішать, чи будуть це позачергові вибори чи звичайні. Але точно варто було б залучити ОБСЄ, аби допомогти провести вибори згідно з демократичними стандартами і чесно", - сказав він.
Читайте такожДональд Туск: Єдність України під загрозоюЗа словами Туска, він обговорював тему виборів сьогодні з Меркель та раніше з Президентом Швейцарії Дідьє Бурхальтером, що зараз головує в ОБСЄ. При цьому Бурхальтер підтвердив зацікавленість в участі ОБСЄ у моніторингу українських виборів.
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