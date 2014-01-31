Галерея: Обличчя Євромайдану
17:22, 31 січня 2014Політика
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Найбільш масові в історії держави акції протесту почалися в Україні після того, як у ніч на 30 листопада 2013 «Беркут» жорстоко розігнав мирну акцію протесту на Майдані Незалежності в Києві.
Після розгону мирних мітингувальників на вулиці вийшли сотні тисяч громадян. Акції протесту посилилися після того, як 16 січня 2014 Верховна Рада України прийняла ряд так званих «диктаторських законів» (31 січня Президент Віктор Янукович схвалив скасування "законів 16 січня - ред.), які обмежують права і свободи громадян.
19 січня на вул. Грушевського почалося протистояння між мітингувальниками та правоохоронцями. Сотні громадян поранені, є загиблі, сотні заарештовані.
Акції протесту продовжуються.
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