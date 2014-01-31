У Вінниці другому учаснику масових заворушень вручено повідомлення про підозру

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, під час досудового розслідування кримінального провадження слідчими органами встановлена причетність ще однієї особи до вчинення масових заворушень у м. Вінниці, опору працівникам правоохоронних органів та захоплення приміщень Вінницької облдержадміністрації й облради.

Читайте такожВінницьку ОДА захопили мітингувальники За повідомленням, підозрюваному вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 294 (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях), ч. 1 ст. 341 (захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій), ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків щодо охорони громадського порядку) КК України.

Вінницьким міським судом 31 січня 2014 року задоволено клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про застосування до нього запобіжного заходу в вигляді домашнього арешту.

Читайте також У Вінниці створено Народну радуТаке рішення прийнято у зв'язку з тим, що підозрюваний визнав свою вину повністю, щиро кається й сприяє розкриттю злочину.

Як повідомляв УНІАН, в рамках розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактом захоплення 25 січня будівлі Вінницької ОДА, вчинення опору та нанесення тілесних ушкоджень працівникам міліції під час виконання ними службових обов’язків, міліція затримала одного з активних учасників сутичок. Вінницьким міським судом 28 січня підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та заарештовано на 60 діб. 30 січня йому було пом’якшено запобіжний захід - відпущено під домашній арешт.