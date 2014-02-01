«Український фронт» Партії регіонів хоче брати участь у переговорах опозиції і влади

Про це на Всеукраїнському зльоті керівників первинних партійних організацій Партії регіонів заявив голова Харківської облдержадміністрації, голова ХОО ПР Михайло Добкін.

«Ми хочемо приєднатися до переговорного процесу, який відбувається сьогодні між опозицією і чинною владою, на правах тих, хто буде представляти альтернативну точку зору. Буквально нещодавно представники «Правого сектора» заявили про своє бажання вступити в переговорний процес. Я думаю, що вони мають на це право, представляючи певну частину населення, але точно таке ж право має і створена організація. Це необхідно для того, щоб весь спектр поглядів та інтересів нашої держави на цих переговорах був представлений», - підкреслив він.