Міліції заважають швидко розслідувати справу Булатова - МВС

Проте правоохоронці фактично позбавленні можливості швидкого отримання свідчень та доказів, які б допомогли швидко розкрити цей резонансний злочин. Про це повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин.

За його словами, Дмитро Булатов наразі перебуває у лікарні, у зв’язку з чим доступ слідчих до нього взагалі неможливий. Неодноразовим спробам слідчих поспілкуватися з потерпілим перешкоджали або народні депутати, або лікарі.

МВС України зацікавлене у швидкому та повному розслідуванні кримінального провадження щодо незаконного позбавлення волі Дмитра Булатова. З цією метою створено слідчо-оперативну групу, до якої увійшло 20 працівників міліції. Проте правоохоронці фактично позбавленні можливості швидкого отримання свідчень та доказів, які б допомогли швидко розкрити цей резонансний злочин. Фактично такі дії можуть свідчити про бажання затягнути розслідування або незацікавленість у встановлені істини.

"На місце, де був знайдений громадянин Булатов, слідчо-оперативна група не викликалася взагалі, повідомлення до міліції надійшло лише з лікарні. Ні вчора, ні сьогодні провести слідчі дії з потерпілим не вдалося. У нас немає його свідчень, прикмет його викрадачів, обставин скоєння злочину", – наголосив Микола Чинчин.

За попередньої інформацією, після надання Дмитру Булатову первинної медичної допомоги його життю загрози немає, а його стан дозволяє надати свідчення працівникам міліції.