"Стоп Майдан" у Сумах зібрав близько 500 учасників

Як передає кореспондент УНІАН, участь у ньому взяли сьогодні не більше 500 осіб, причому близько половини з них організатори звезли автобусами та мікроавтобусами очевидно з довколишніх районів області.

Крім того, серед мітингувальників були функціонери місцевої організації Партії регіонів, а також чиновники облдержадміністрації, які перед початком мітингу відзначалися в списках у декількох людей.

Присутні тримали плакати «Стоп Майдан», а також великий банер «Сумщина за стабільність». При цьому учасники акції не мали ніяких прапорів, у тому числі жодного державного стяга.

В ході акції перед учасниками мітингу з саморобним плакатом «Ваші руки в крові!» вийшла прес-секретар обласної організації партії «УДАР» Ольга Панфілова, але до її появи все поставилися спокійно.

Серед промовців на мітингу були представники різних громадських організацій, які підтримують Партію регіонів, які різко критикували протестувальників як у Києві, так і в Сумах за «хаос, бруд і безлад», роботу на іноземні спецслужби, утримання захоплених адміністративних будівель і т.д.

Наприкінці мітингу його учасники розібрали частину мішків зі снігом, які блокували вхід в ОДА з моменту мітингу опозиції 26 січня.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах мітинги і Народні віча, проводяться прихильниками євроінтеграції України і опозиції, збирають до 5 тисяч осіб.