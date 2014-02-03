Росія почала торговельну війну з ЄС - польська газета

Про це пише сьогодні польська Gazeta Wyborcza.

”Після саміту в Брюсселі, на якому ЄС не залишив Україну, Росія почала торговельну війну з Європою, ввівши ембарго на поставки свинини. А Білорусь не купуватиме у ЄС картоплю”, - пише видання.

Газета повідомляє, що Росія пояснює заборону випадками африканської чуми в Литві, відзначаючи, що ембарго стосується всіх держав Євросоюзу.

”Ця заборона є непропорційною. Наші російські партнери забороняють експорт навіть з тих держав ЄС, де немає таких випадків”, - заявив єврокомісар з питань здоров'я Тоніо Борг.

За даними видання, Росія купує близько чверті експорту свинини з держав Євросоюзу - близько 700 тисяч тонн на суму 1,4 млрд євро.

”Москва почала конфлікт відразу після саміту Росія-ЄС, який відбувся минулого вівторка. Саміт пройшов у холодній атмосфері через Україну. Два місяці там тривають протести через те, що уряд у Києві несподівано відмовився підписати Угоду про асоціацію з ЄС і активізував співпрацю з Росією”, - зазначила газета.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення в країну живих свиней, свинини і продуктів її переробки, а також репродуктивного матеріалу з Литовської Республіки у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней (АЧС) в цій країні, повідомляє прес-служба відомства.

«З метою недопущення занесення збудника захворювання (АЧС - УНІАН) на територію України рішенням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 25 січня тимчасово заборонено ввезення на територію України сприйнятливих до виявленого захворювання тварин, продукції, сировини та репродуктивного матеріалу із них з Литовської Республіки», - йдеться в повідомленні.

Випадок захворювання диких кабанів африканською чумою в Литві зареєстрований 25 січня.

Нагадаємо, 6 січня вірус африканської чуми свиней був виявлений в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус був діагностований у тушці дикого кабана. Заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської області ввели Росія і Білорусь.

До цього спалах АЧС в Україні було зафіксовано у 2012 році у Запорізькій області.