Рибак заявляє про відсутність планів запровадження НС в Україні

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВР, про це Рибак сказав на зустрічі з керівниками дипломатичних місій країн Європейського Союзу.

«Усупереч безвідповідальним чуткам та недобросовісній інформації в ЗМІ щодо планів запровадити надзвичайний стан в Україні, можливість реалізації такого сценарію не розглядається ані в парламенті, ані в інших інститутах державної влади», - сказав Рибак.

Читайте такожРибак відкидає можливість запровадження надзвичайного стану Він зазначив, що, враховуючи системний характер причин та природи нинішньої політичної кризи, Верховна Рада вже прийняла рішення щодо початку системного розв’язання кризової ситуації на тривалий період. «Я маю на увазі рішення позачергової сесії парламенту розпочати процес вдосконалення конституційної структури українського суспільства», - пояснив Рибак. Він нагадав, що під час позачергової сесії було зареєстровано проект постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) парламенту з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо повернення до парламентсько-президентської форми правління).

Читайте такожЗМІ: В Україні все ще можливе запровадження надзвичайного стану«Ми наближаємось до консенсусу з цього принципово важливого питання», - додав Рибак.

За його словами, цю позицію поділяє і глава держави Віктор Янукович. «Дуже важливо й те, що парламент дотримується спільної позиції щодо неухильного дотримання усіх вимог розділу ХІІІ «Внесення змін до Конституції України» нині чинного фундаментального закону країни. Це гарантуватиме правову чистоту конституційного процесу та підтвердить нашу відданість верховенству права», - вважає Рибак. За його словами, у перші дні роботи нової четвертої сесії парламенту депутати розпочнуть розглядати персональний склад ТСК.