МВС не підтверджує інформацію про численні зникнення людей за час Євромайдану

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, впродовж п’яти останніх днів працівники підрозділів карного розшуку відстежили повідомлення у соцмережах та ЗМІ про зникнення у центрі Києва близько 60 осіб.

Читайте такожМайдан розшукує 36 зниклих активістів"Однак до органів внутрішніх справ надійшло лише 9 заяв про розшук зниклих із цього списку. П’ятеро з цих осіб уже розшукані", - наголосили в МВС.

Водночас в УЗГ зазначили, що одним із джерел отримання інформації про розшук громадян, які зникли безвісти у столиці упродовж двох останніх місяців, є веб-сторінка, яку ведуть волонтери так званого Євромайдану. Станом на 3 лютого активісти Євромайдану продовжували розшукувати 36 громадян.

Читайте такожЄвромайдан SOS оновив список зниклих активістівУ той же час у Департаменті карного розшуку МВС України підкреслили, що до міліції надійшло лише 9 офіційних звернень про розшук осіб, що зникли безвісти. На сьогоднішній день місцезнаходження п’ятьох громадян вже встановлене. Розшук інших триває.

Правоохоронці зазначають, що взаємодію з волонтерами Євромайдану у питанні розшуку громадян ускладнює ненадання ними додаткової інформації стосовно осіб, які зникли, а також про тих громадян, які повідомили про їх зникнення. Отримання інформації про зниклих та її перевірку правоохоронці здійснюють власними силами у відповідності до чинного законодавства.

При цьому в МВС зазначили, що станом на 14 січня міліція розшукувала двох осіб – 15-річного підлітка з Черкащини та мешканця Вінниччини, який пішов з дому ще у червні минулого року. Підлітка правоохоронці знайшли у монастирі на Чернігівщині та повернули додому. Також правоохоронці з’ясували, що однієї особи, яку розшукували волонтери Євромайдану, взагалі не існує у природі.