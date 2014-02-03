Рибак нагадує, що, за законом про амністію, можна і далі протестувати на Майдані

«Майдан ми викреслили, люди мають право на мирний протест, і ніхто Майдан сьогодні не повинен чіпати», - заявив Рибак. Він підкреслив, звільнені повинні бути тільки адміністративні будівлі і будівлі обласних державних адміністрацій.

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Це підтвердив і автор законопроекту народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко. "Тільки органи виконавчої влади та місцевого самоврядування - це був предмет компромісу. Цей предмет компромісу обговорювався з опозицією. І вони говорили, що реально можна зробити, і нереально - Будинок профспілок, Хрещатик, мова йшла про намети, які стоять», - повідомив він. На думку «регіонала», прийнятий закон «зменшить можливість ескалації конфлікту».

Нагадаємо, основні вимоги закону про амністію до протестувальників полягають у наступному: звільнення всіх захоплених будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, допуск до робочих місць співробітників цих установ; розблокування транспортних комунікацій на вулиці Грушевського в Києві; розблокування вулиць, площ, провулків і бульварів по всій країні, крім тих, де проходять мирні акції протесту.

Читайте такожРибак зазначає, що мітингувальники мають звільнити адмінбудівліЗакон вступить в дію тільки після того, як генеральний прокурор вирішить , що учасники протестних дій виконали його вимоги. Якщо цього не відбудеться протягом 15 днів, то закон втрачає чинність.