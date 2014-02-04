Кличко розповів про результати переговорів з Януковичем

Народний депутат України, лідер фракції партії «УДАР» Віталій Кличко заявляє, що не побачив зі сторони Президента Віктора Януковича бажання вирішувати питання щодо припинення політичної кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам Кличко зазначив, що зустрівся сьогодні з Януковичем і зрозумів, що “Президент усувається від дії, а значить - не хоче реального вирішення кризи”.

Кличко зазначив, що Янукович говорить про те, що внесення змін до Конституції займе багато часу. Кличко наголошує на тому, що на сьогодні немає багато часу для вирішення цього питання, тому необхідно ухвалити політико-правове рішення щодо ухвалення конституційного акту, яким передбачити повернення до Конституції 2004 року.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, Кличко поїхав добиватися зустрічі з Президентом України для вирішення питання щодо повернення до Конституції України 2004 року.

Кличко поїхав на Банкову одразу по завершенню консультацій лідерів фракцій та керівництва парламенту.

Перед консультаціями у Верховній Раді Кличко повідомив журналістам, що вимагатиме зустрічі з Президентом в разі, якщо в парламенті не вдасться домовитися про ухвалення Акту про повернення до Конституції 2004 року.