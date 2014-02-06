Посол США: силовий сценарій в Україні призведе до санкції

Про це повідомив в ефірі українського телебачення американський посол у Києві Джеффрі Пайетт, пише ИТАР-ТАСС.

Глава дипмісії США в Києві впевнений, що президент України Віктор Янукович несе відповідальність за розвиток ситуації в країні.

"Це - тягар на плечах. І наслідки, хороші чи погані, будуть його відповідальністю", - сказав він.

Від Януковича чекають активізації діалогу з опозицією, звільнення затриманих і формування уряду, "який поверне країну на шлях політичного та економічного здоров'я", заявив також Пайетт.

"Думаю, що якщо він прийме правильне рішення з цих питань, то зможе отримати широку підтримку від міжнародного співтовариства", - зазначив посол.

Американський дипломат також повідомив, що, крім можливої міжнародної підтримки, українськ влади можуть отримати і санкції, в разі вчинення силових дій проти мітингувальників.

"Якщо раптом стануться якісь силові сценарії, такі як введення надзвичайного положення або спроба силою зачистити Майдан Незалежності, то це б потягло за собою дуже серйозні економічні і візові санкції з нашого боку", - додав він.