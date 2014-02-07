Лавринович: Прийняти акт про повернення Конституції 2004 нереально
Голова Вищої ради юстиції Олександр Лавринович впевнений, що прийняти Акт про повернення до Конституції 2004 року нереально.
Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, пише Gazeta.ua.
Чиновник підкреслив, що Верховна Рада ухвалює лише закони, заяви, декларації, постанови і зміни до Конституції.
Лавринович сказав, що у цьому переліку немає такого документу, як Акт, а постанова обов'язкова для виконання тільки в межах самої ВРУ.
Колишній міністр юстиції також виступив категорично проти термінової зміни Конституції.
На його думку, зміни Конституції у 2004 році "були сприйняті дуже неоднозначно як в Україні, так і за межами України".
Як відомо, Верховна Рада уже кілька днів веде малорезультативні переговори щодо конституційної реформи.
Як відомо, опозиція пропонує повернутися до Конституції-2004 за допомогою голосування за Конституційний акт, який подібний до Акту проголошення Незалежності.