Лавринович: Прийняти акт про повернення Конституції 2004 нереально

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода, пише Gazeta.ua.

Чиновник підкреслив, що Верховна Рада ухвалює лише закони, заяви, декларації, постанови і зміни до Конституції.

Лавринович сказав, що у цьому переліку немає такого документу, як Акт, а постанова обов'язкова для виконання тільки в межах самої ВРУ.

Колишній міністр юстиції також виступив категорично проти термінової зміни Конституції.

На його думку, зміни Конституції у 2004 році "були сприйняті дуже неоднозначно як в Україні, так і за межами України".

Як відомо, Верховна Рада уже кілька днів веде малорезультативні переговори щодо конституційної реформи.

Як відомо, опозиція пропонує повернутися до Конституції-2004 за допомогою голосування за Конституційний акт, який подібний до Акту проголошення Незалежності.