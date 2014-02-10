Політичні переговори між владою та опозицією в Україні мають поновитися - Більдт

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Більдт заявив перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів ЄС.

Читайте такожУкраїна не отримувала офіційних пропозицій щодо кредиту з боку ЄС - Кожара "Політичні переговори не рухаються. Ми маємо надію, що вони поновляться. Це єдиний шлях уперед. Так, це займає час і тут не може бути легкого рішення", - сказав глава шведської дипломатії журналістам.

Він також додав, що ЄС в плані сприяння врегулюванню політичної кризи в Україні діє разом з іншими партнерами. "Декому це не подобається - як ми вже зауважили", - сказав Бідьдт, маючи на увазі висловлювання на адресу ЄС та його ролі в Україні з боку помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторії Нуланд.

Читайте такожБільдт заявив, що Росія поновлює економічний тиск на УкраїнуЯк повідомлялося, минулого тижня був оприлюднений запис телефонної розмови Нуланд з послом США в Києві Джеффрі Пайєттом, в якій вона використовує ненормативну лексику, щоб висловити своє роздратування діями Європейського Союзу із врегулювання кризи в Україні.