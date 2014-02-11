Завтра суд вирішить, де розглядатиме справу адвоката журналіста «Дорожнього контролю» Дзиндзі

Апеляційний суд Києва 12 лютого прийме рішення щодо визначення підсудності при розгляді кримінального провадження за обвинуваченням адвоката журналіста «Дорожнього контролю» Андрія Дзиндзі Віктора Смалія у замаху на життя судді Шевченківського району столиці.

Про це УНІАН повідомила дружина та адвокат Смалія Аліса Смалій.

“Завтра о 15.00 розпочнеться засідання апеляційного суду, який має визначити, в якому суді судитимуть Віктора”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, адвоката Смалія було затримано 9 грудня 2013 р. за обвинуваченням у замаху на життя судді під час розгляду справи журналіста "Дорожнього контролю" Дзиндзі.

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Судом Смалію обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою у Лук’янівському СІЗО.

4 лютого дружина Смалія, яка виконує функції його адвоката, Аліса Смалій повідомила, що Дніпровський районний суд Києва 6 лютого розпочне підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Смалія у замаху на життя судді Шевченківського райсуду столиці.

Водночас Смалій повідомила, що 4 лютого Апеляційний суд Києва відмовив захисту Смалія у відкритті провадження щодо зміни йому запобіжного заходу.