Завтра суд вирішить, де розглядатиме справу адвоката журналіста «Дорожнього контролю» Дзиндзі
Завтра апеляційний суд Києва визначить, де буде розглядатися справа обвинуваченого в замаху на життя судді адвоката Смалія
Апеляційний суд Києва 12 лютого прийме рішення щодо визначення підсудності при розгляді кримінального провадження за обвинуваченням адвоката журналіста «Дорожнього контролю» Андрія Дзиндзі Віктора Смалія у замаху на життя судді Шевченківського району столиці.
Про це УНІАН повідомила дружина та адвокат Смалія Аліса Смалій.
“Завтра о 15.00 розпочнеться засідання апеляційного суду, який має визначити, в якому суді судитимуть Віктора”, - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, адвоката Смалія було затримано 9 грудня 2013 р. за обвинуваченням у замаху на життя судді під час розгляду справи журналіста "Дорожнього контролю" Дзиндзі.
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Судом Смалію обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою у Лук’янівському СІЗО.
4 лютого дружина Смалія, яка виконує функції його адвоката, Аліса Смалій повідомила, що Дніпровський районний суд Києва 6 лютого розпочне підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Смалія у замаху на життя судді Шевченківського райсуду столиці.
Водночас Смалій повідомила, що 4 лютого Апеляційний суд Києва відмовив захисту Смалія у відкритті провадження щодо зміни йому запобіжного заходу.