Яценюка попросили показати підписи за повернення Конституції-2004

Член парламентської делегації ПАРЄ, член Венеціанської комісії Володимир Пилипенко звернувся до опозиції з проханням показати громадянам України підписи народних депутатів, зібрані її лідерами за повернення до Конституції 2004 року.

Таку позицію В.Пилипенко озвучив, відповідаючи на запитання кореспондента видання «Закон і Бізнес» щодо можливості голосування у Верховній Раді конституційної реформи.

«Хочу нагадати, що нещодавно три опозиційних фракції представили ЗМІ три різних проекти змін до Конституції України. Тому мало віриться в те, що якийсь з варіантів цих проектів, чи варіант повернення до редакції Конституції 2004 року збере аж 150 підписів»,- відзначив народний депутат.

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На думку В.Пилипенка, такі заяви свідчать про відсутність будь-якої послідовності в словах опозиції.

«Прошу Арсенія Петровича підкріпляти свої заяви фактами та показати нам публічно ці 150 підписів. Хоча, як людина, яка не перший рік у політиці, можу завірити суспільство, що ніяких 150 підписів опозиція не має, а тому очевидно, що її лідери вкотре стали заручниками власних обіцянок, даних на Майдані», - підсумував В.Пилипенко.

Нагадаємо, нещодавно А.Яценюк заявив, що опозиція має 150 підписів за повернення до редакції Конституції 2004 року.